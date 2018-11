Başkan Altınsoy: "Bilgi ve Birikim Sahibi Olmak Zorundayız"

AK Parti'nin milletin teveccühü ile girdiği her seçimde birinci çıktığını belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "İşte bu müktesebatla ilimizin geleceğinin de inşasını üstlenen AK Parti kadroları olarak, her konuda bilgi ve birikim sahibi olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi.

AK Kadrolar olarak her konuda proje üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Altınsoy, "Teşkilatlarımızda görev alan her arkadaşımız, birer siyasi temsilci olmanın ötesinde, birer kanaat önderi ve dava insanı olarak milletimizle aramızdaki en güçlü bağı temsil etmektedir. Kendini AK Parti'li olarak gören her arkadaşımız, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' duygusuyla çalışmalarını yürütmektedir" diye konuştu. Türkiye'nin son 17 yılına damgasını vuran AK Parti'nin, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmasını, gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet edebilmesini ancak bu şekilde sağlayabileceklerine değinen Altınsoy, "AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün, AK Partililer günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak ki Türkiye üretmeye, gelişmeye, kalkınmaya devam etsin. AK Partililer 81 milyonun her birinin gönlüne girecek ki milletimizin teveccühü hep yanımızda olabilsin. AK Partililer her konuda proje üretecek ki ülkemizde yatırımlar kesintisiz bir şekilde sürsün. AK Partiliyim diyorsak bizlere durmak, duraksamak, gaflete düşmek, boşa vakit geçirmek, gönül kırmak, medeniyetimize ve kültürümüze mugayir herhangi bir davranış içinde olmak yakışmaz. Bizlere düşen sadece ilimiz ve milletimizin büyümesi, ilerlemesi, kalkınması yolunda çalışmak, milletimizle partimiz arasındaki bağı sürekli güçlendirmektedir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden de milletimizin teveccühü ve Allah'ın izni sayesinde inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inancımız tamdır" dedi. - AKSARAY