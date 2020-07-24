Başkan Altınsoy: "Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi" Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından açıklamada bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Ayasofya'nın cami olarak hizmete açılması egemen ve güçlü Türkiye'nin haykırışı, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir" dedi.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından açıklamada bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Ayasofya'nın cami olarak hizmete açılması egemen ve güçlü Türkiye'nin haykırışı, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir" dedi.

İl Başkanı Altınsoy, "Mübarek Cuma gününde 86 yıllık hasretimiz, İstanbul'umuzun kılıç hakkı, fethin sembolü Ayasofya'mızın tekrar ibadete açılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Nice tarihi camilerimiz gibi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi de ata yadigarı miraslarımızdan en nadidesi ve en kıymetlisi, 1934 yılında bakanlar kurulu tarafından alınan karar ile müzeye çevrilmiştir. Bu karar tarihimize, zaferlerimize, Müslümanların kalbinde ise en büyük yaradır. Ayasofya ne sadece alelade bir cami, ne de benzerleri gibi tarihi bir yapıdır. Ayasofya Peygamber Efendimizin müjdelediği fethin sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkı ve tekrar ibadete açılması bile Müslüman düşmanlarını ayağa kaldıracak kadar önemli bir mirastır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir.' Ayasofya'mızın tekrar ibadete açılışının sevincini yaşatan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vesile olanlardan Cenab-ı Allah razı olsun. Biz Müslümanlara Ayasofya'mıza abdest ile yeniden ayak basmamızı nasip eden Yüce Rabbimize şükürler olsun" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA