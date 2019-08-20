Başkan Altınsoy: "18 yılda büyük reformlar yaptık"

20.08.2019 11:02

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren vatandaşın umudu ve güvendiği tek adres olduğunu belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, reformlarla dolu 18 yılda, Türkiye'de geçmişle kıyaslanamayacak dev adımlar atıldığını söyledi.

14 Ağustos 2001'de, ülkede adalet ve kalkınma ihtiyacının gereği olarak, siyasi hayatı boyunca daima milletin sesine kulak veren bir erdemliler hareketinin doğduğunu kaydeden Başkan Altınsoy, "Siyasetini milletle birlikte ve sorumlulukla yapmayı ahlak edinen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AK Partimiz milletimiz nezdinde ne denli büyük bir umut ve güvenin adresi olduğunu göstermiştir. İktidara geldiğimiz günden bu yana, taşıdığımız görev bilinciyle ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarından başlamak üzere çözüm bekleyen meseleleri hızla gündemimize alarak tüm kadrolarımızla birlikte ülkemizi kalkındırmak, milletimize daha iyi hizmetler sunmak için çalıştık. Girdiğimiz tüm seçimlerden aziz milletimizin teveccühü, takdiri ve güçlü desteğiyle çıktık" dedi.

18 yıllık dönemde Türkiye'de geçmişle kıyaslanamayacak dev adımlar atıldığına işaret eden Altınsoy, "Daha önce hayal dahi edilemeyen hamleleri hayata geçirdik, hak ve özgürlüklerden yatırım ve hizmetlere çok geniş bir yelpazede ilerleme sağladık. İstihdamda, turizmde, ihracatta, sosyal politikalarda, eğitimde, sağlıkta, savunmada yakaladığımız ve daha da ileri taşıdığımız hedeflerimizle büyük başarılar elde ettik. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olduk. Türkiye'yi, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline getirdik. Birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı 2023'te ülkemizi daha iyi noktaya taşımak için 2023 hedeflerini ortaya koyduk ve bu hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Anadolu irfanıyla güç kazandığını ve yarınlara umut olduğunu vurgulayan Başkan Altınsoy, "Bu davayı bugünlere sabır, sadakat, inanç ve azim getirmiştir. Bu süreçte en büyük destekçimiz, gönülden bağlı olduğumuz milletimiz ve bir aile birlikteliğinde olduğu gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımız oldu. Biz de bu inanç, gayret, özveri ve çalışma azmi; milletimizde gücümüze güç katan bu büyük destek, fedakarlık ve vatan aşkı oldukça yolumuzdan asla dönmeyecek, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hep birlikte ulaştıracağız" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA