Başkan Altınok Yks ve Lgs Öğrencilerine Başarılar Diledi
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Başkan Altınok Yks ve Lgs Öğrencilerine Başarılar Diledi

Başkan Altınok Yks ve Lgs Öğrencilerine Başarılar Diledi
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ALTINOK: ZAFER İNANANLARINDIRKeçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öğrencilerine yönelik ücretsiz kurs verilen Tepebaşı Kurs Merkezi'nde öğrencilerle buluşarak onlarla birlikte pasta kesti.

ALTINOK: ZAFER İNANANLARINDIR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öğrencilerine yönelik ücretsiz kurs verilen Tepebaşı Kurs Merkezi'nde öğrencilerle buluşarak onlarla birlikte pasta kesti. Altınok, öğrenci ve velilere hitaben yaptığı konuşmada, "Kalıcı başarı tırnaklarınızla kazıdığınız, çalıştığınız başarıdır. Sizlerin kendinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluğunuz var. İnanırsanız, kendinize güvenirseniz ve çalışırsanız başarılı olursunuz. Her biriniz birer Türk Bayrağısınız. Milletimizin umudu ve geleceği sizlersiniz. Zafer inananlarındır" dedi.

"EĞİTİME DESTEĞİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Altınok, yerel yönetimlerin eğitime destek konusunda önünü açan belediyenin 1994 yılından itibaren Keçiören Belediyesi olduğunu da belirterek, "Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunamaz. En değerli başarı da bileğin hakkıyla kazanılan başarıdır. Hedefinizi koyacaksınız ve inşallah başarıya doğru koşacaksınız. Biz de öğrencilerimize burs vererek bu başarıya katkı sunacağız. Burs verme hizmetini 1994'te ilk göreve geldiğimizde yine biz başlattık. " diye konuştu.

"TÜRK BAYRAĞISINIZ"

Başkan Altınok, salonda bulunan öğrenciler için Türk bayrağı benzetmesi yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Bu anlamda çalışacağız, gönül insanı, gönül adamı olacağız. Sizlerin de başarılı olup olmadığınızı yine öğretmenlerimizle birlikte takip edeceğiz. "

EĞLENCE SÖZÜ

Programın sonunda öğrencilerle pasta kesen Altınok, bir öğrenciden gelen eğlence düzenlemesi isteğini ise geri çevirmeyerek sınavların bitmesiyle birlikte öğrenciler için eğlence programı sözü verdi.

Kaynak: Habermetre

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