Başkan Altınok Yeni Mesire alanını inceledi
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Başkan Altınok Yeni Mesire alanını inceledi

Başkan Altınok Yeni Mesire alanını inceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik Göleti etrafına inşa edilen yeni mesire alanı inşaatında denetimlerde bulundu.

Altınok, mesire alanıyla ilgili Fen İşleri yetkililerinden bilgiler alırken gölet etrafında toprak tesviye çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

PROJE DETAYLARI ELE ALINDI

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti'nin etrafında sürdürdüğü mesire alanı yapım çalışmalarına hız kazandırırken Belediye Başkanı Turgut Altınok da burada incelemelerde bulundu. 170 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan mesire alanının en kısa sürede tamamlanması için seferber olan ekiplerden proje detaylarına ilişkin bilgiler alan Altınok, buranın doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olacağını kaydetti.

SPOR, MANGAL VE EĞLENCE BİR ARADA

Altınok, mesire alanında yer alacak olan sosyal donatı alanlarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Kösrelik, Ankaralıların yeni piknik merkezi olacak. Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecekler."?

Kaynak: Bültenler

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