Başkan Altınok'tan Ramazan Bayramı mesajı
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Başkan Altınok'tan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Altınok'tan Ramazan Bayramı mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Altınok, İslam âleminde yaşanan kan ve gözyaşının bir an önce durması temennisini yinelediği mesajında şunları kaydetti:

Altınok, "Bu güzel Ramazan bayramının birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını Yüce Rabbimden temenni ediyorum. Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." dedi.

"Bütün kıymetli hemşehrilerimizin ve Türk-İslam âleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu güzel Ramazan bayramının birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını Yüce Rabbimden temenni ediyorum. Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.

Bayram geldi ancak bir taraftan Ortadoğu`da Müslüman kanı oluk oluk akıyor. Çoluk çocuk demeden masum ve mazlum insanlar öldürülüyor. Bu anlamda insanlık sınıfta kaldı, dünya sınıfta kaldı. Emperyalizmin para hırsı milyonlarca insanı vatanından ve evinden etmeye devam ediyor. Bayram arifesinde eşkıyalığa soyunan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kabul edilemez. Bu anlamda Kurban Bayramı kardeşkanının ve vahşetin bir an önce durmasına, İslam âleminin silkinip kendine gelmesine, Müslümanların İslam'ı gerçek anlamda yaşamasına vesile olsun. Tüm insanlık pandemi ile mücadelesini sürdürüyor. Yüce Rabbim, bu tür salgınlardan ülkemizi, milletimizi, İslam âlemini ve tüm insanlığı korusun, bir an önce bu beladan kurtulmamıza vesile olsun." ?

Kaynak: Bültenler

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