Başkan Altınok'tan, İsrail saldırılarına sert tepki
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Başkan Altınok'tan, İsrail saldırılarına sert tepki

Başkan Altınok'tan, İsrail saldırılarına sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Altınok, "İsrail zalimdir, tarih zalimleri hep gömmüştür. Yüce Rabbim ayetinde zalimleri ve zulmedenleri sevmediğini buyurmuştur. Zulüm ile kimse abat olmaz. İsrail'in Filistin'e yönelik terör saldırılarını lanetliyor ve kınıyorum" dedi.

Başkan Altınok yaptığı açıklamada Filistin'e yönelik saldırılara en sert tepkinin Türkiye tarafından gösterildiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Tüm dünyada insanlık adına adaleti sağlamak çok önemlidir. Mazlum coğrafyalarda insanlar zalimler tarafından öldürülüyor ama kimsenin sesi çıkmıyor. İsrail'in Filistin'e yönelik hain saldırılarına da en sert tepkiyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gösteriyor. Filistin'in feryadını dünyaya duyurmak için en samimi tepkiyi, en gür şekilde Cumhurbaşkanımız gösteriyor ve İslam coğrafyasında bulunan devletlerin de tepki göstermesi için diplomatik sınırları zorluyor. Tarihte olduğu gibi bugün de güçsüzlerin ve mazlumların yanında olan devletimizin bu coğrafyadaki etkisi ve büyüklüğü zalimlere karşı sesimizi gür bir şekilde çıkarmamıza imkan sağlıyor. Bayram arifesinde eşkıyalığa soyunarak terör estiren İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına, işlerine geldiğinde demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan Amerika ve Avrupa ülkeleri neden tepki göstermiyor?"

"Müslümanlar birleşmeli"

İslam coğrafyasında yaşanan kan ve gözyaşının dinmesi için Müslümanların birleşmesi gerektiğini de söyleyen Altınok, "Zalimlerden medet ummak yerine kardeş kanının akmasına ve Müslümanın Müslümanı öldürmesine son verilmelidir. Tüm Müslümanlar zalimlere karşı birleşerek kendi göbeğini kendisi kesecek ferasete sahiptir. Mübarek Ramazan Bayramı kardeş kanının ve vahşetin bir an önce durmasına, İslam aleminin silkinip kendine gelmesine, Müslümanların İslam'ı gerçek anlamda yaşamasına vesile olsun." İfadelerini kullandı. - ANKARA

Başkan Altınok'tan, İsrail saldırılarına sert tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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