Başkan Altınok'tan can dostlara yakın ilgi
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Başkan Altınok'tan can dostlara yakın ilgi

Başkan Altınok'tan can dostlara yakın ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan doğal yaşam alanını ve hayvanların kalması için yapılan yeni kulübeleri inceleyen Başkan Altınok burada gözetim ve tedavi altında bulunan sokak canlılarıyla yakından ilgilendi.

Ankara Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan doğal yaşam alanını ve hayvanların kalması için yapılan yeni kulübeleri inceleyen Başkan Altınok burada gözetim ve tedavi altında bulunan sokak canlılarıyla yakından ilgilendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada tedavi altında olan sokak canlıları hakkında bilgi aldı. Altınok, "Yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıkları yaşatmak için rehabilitasyon merkezimize yeni sağlık cihazları aldık. Burayı hem kapalı alanıyla hem de barınağımızın etrafına inşa ettiğimiz doğal yaşam alanıyla Türkiye'nin en modern rehabilitasyon merkezlerinden biri haline getirdik" dedi. Altınok, tedavisi tamamlananların doğal yaşam alanlarına yeniden bırakıldığını belirtti.

"Diş tedavilerine kadar yapıyoruz"

Altınok, sokak canlılarını korumak ve yaşatmak için Türkiye'nin en modern rehabilitasyon merkezlerinden birini kurduklarının altını çizerek, "Türkiye'nin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sahibiz. Hayvanlarımızı tedavi etmek için rehabilitasyon merkezimize birçok yeni cihaz aldık. Aşıları ve ameliyatları ücretsiz yapıyoruz. Canlılarımıza diş tedavileri de dahil olmak üzere birçok tedaviyi burada yapabiliyoruz. Belediyemize ait internet sitemizde bulunan 'Sahiplenmek İstiyorum' seçeneği üzerinden de hayvanlarımızı sahiplendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkan Altınok'tan can dostlara yakın ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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