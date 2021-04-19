Başkan Altınok'tan 20 mahallede sahura kadar denetim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu pazar günü, sabahın erken saatlerinden gece sahura kadar 20 mahallede denetimlerde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu pazar günü, sabahın erken saatlerinden gece sahura kadar 20 mahallede denetimlerde bulundu. Altınok, "Kar kış, yağmur çamur, cumartesi pazar demeden hizmete devam ettik. Mahallelerimizi denetleyerek şehrimizin röntgenini çektik. Cadde ve sokaklarımızda geç saatlere kadar ilçemizin ihtiyaçlarını tek tek tespit etmeye devam ediyoruz" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda ilçenin birçok noktasında denetimlerde bulundu. Başkan Altınok pazar günü gerçekleştirdiği denetimler sırasında ise ilçedeki 20 mahalleyi tek tek gezerek bu mahallelere yapılacak olan hizmetlerle ilgili çeşitli notlar aldı.

"Yaşam tercihinde ilk sırada olacağız"

Başkan Altınok, Keçiören'i yaşam tercihinde ilk sıraya taşımak için mesai mefhumu tanımaksızın çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Keçiören, yaşam tercihinde bir numara olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni hizmet ve eserlerimizle inşallah yine ilk sırada olacağız. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızı gece gündüz gezerek şehrimizin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini gidermek için derhal çalışmalarımızı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı