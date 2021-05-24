Başkan Altınok naylon poşet kullanımını azaltmak için bez torba dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Altınok naylon poşet kullanımını azaltmak için bez torba dağıttı

Başkan Altınok naylon poşet kullanımını azaltmak için bez torba dağıttı
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok naylon poşet kullanımını azaltmak için ilçedeki birçok semt pazarında bez torba dağıttı.

Altınok, "Plastik kullanımı ve bunların doğaya bırakılması doğamıza, denizlerimize ve yeraltı su kaynaklarımıza büyük zararı veriyor. Şehrimizden başlayarak ülkemizde ve dünyada çevreyi ve doğayı koruma bilincini mutlak suretle aşılamamız gerekiyor" dedi.

"FARKINDALIK OLUŞTURMALIYIZ"

Semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşların memnuniyetle karşıladığı bez torba dağıtımı sırasında plastik kullanımına ilişkin uyarılarda da bulunan Altınok, "Naylon poşet ve plastik kullanımının önüne geçerek bunların kullanımının azaltılması için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bez torba kullanım alışkanlığının toplumsal anlamda geliştirilmesi gerekiyor. Hem kendi sağlığımız için hem de doğal yaşamı korumak için plastik ürünleri mümkün olduğu kadar hayatımızdan çıkarmalıyız. Gelecek nesillere de bu duyarlılığı aşılamak ailelerimize düşüyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada Başkan Altınok bez torbanın yanı sıra belediye tarafından üretilen kolonya ve dezenfektanları da vatandaşlara dağıtarak temizlik, maske ve mesafe uyarısında da bulundu. ?

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Pınar Altuğ Prens Harry Bülent Ersoy
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Altınok naylon poşet kullanımını azaltmak için bez torba dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:58:28. #1.14#

title