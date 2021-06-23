Başkan Altınok, Keçikoop Satış Ofisi'ni denetledi
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Başkan Altınok, Keçikoop Satış Ofisi'ni denetledi

Başkan Altınok, Keçikoop Satış Ofisi'ni denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde ücretsiz hizmet veren e-ticaret platformu Keçikoop'un satış ofisinde incelemelerde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde ücretsiz hizmet veren e-ticaret platformu Keçikoop'un satış ofisinde incelemelerde bulundu. Altınok, Keçikoop'un online mecraların yanı sıra tanıtım stantlarıyla geliştirildiğini ve bu sayede yaygın bir satış ağına ulaştığını söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bulunan Keçikoop Satış Ofisi'nde incelemelerde bulundu. Altınok, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencileri tarafından üretilen ve satışa sunulan el emeği ürünleri ve vatandaşlar tarafından üretilen takı, süs eşyası ve sanatsal çalışmaları tek tek inceledi. El emeği ürünlerini satmak isteyen vatandaşın Keçikoop'a büyük ilgi gösterdiğini ve üretilen ürünlerin herhangi bir kar amacı güdülmeksizin satışa sunulduğunu aktaran Altınok, "Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop'tan vatandaşımız ücretsiz faydalanıyor. E-ticaret platformumuzda belediyemiz tarafından üretilen temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin yanı sıra vatandaşımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünleri de satarak onların ev ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Bu hizmetimizle temel amacımız hem üretimi teşvik etmek hem de üretilen eserleri ekonomik gelir kaynağına dönüştürmektir" dedi. - ANKARA

Başkan Altınok, Keçikoop Satış Ofisi'ni denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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