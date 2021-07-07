Başkan Altınok: "İki kahramanın nikahını kıydık"

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Başkan Altınok, "Birçok nikah kıyıyoruz ama bu kıydığımız nikah iki kahramanın nikahı. İki kahramanımızın nikahını kıymak kelimelerle anlatılmayacak çok derin bir duygu" dedi.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Başkan Altınok, "Birçok nikah kıyıyoruz ama bu kıydığımız nikah iki kahramanın nikahı. İki kahramanımızın nikahını kıymak kelimelerle anlatılmayacak çok derin bir duygu" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği Pençe-Şimşek harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27) ile 2 yıldır nişanlı olduğu Fundanur Baykuş'un nikah merasimini GATA'da gerçekleştirdi.

Birçok nikah merasimine katıldığını ancak böylesine özel bir nikahın kelimelerle anlatılmayacak kadar derin bir içeriğe sahip olduğunu söyleyen Başkan Altınok, "Birçok nikah kıyıyoruz ama bu kıydığımız nikah iki kahramanın nikahı. İki kahramanımızın nikahını kıymak kelimelerle anlatılmayacak çok derin bir duygu. Yolunuz bahtınız açık? olsun. Sizler için yeni bir ömür yeni bir hayat başladı. Bu kutsal yolculuğunuzda sizlere yüce Rabbimden esenlikler diliyorum. Aile; devletleri ve milletleri bir araya getiren en temel, en kutsal müessesedir. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz için insanın paha biçilmez, vazgeçilmez değerleri vardır. Vatan uğruna milyar dolarlar versen kimsenin vermeyeceği değerlerini vermiş olan bir kahramandır İbrahim. Fundanur'u da tebrik ediyorum. Sen de bir kahramansın, böyle bir kahramana yol arkadaşı olduğun için onu bırakmadığın için. Bu insanlığın zirvesidir, yiğitliğin zirvesidir. İki kahramanın nikahını kıymak ayrı bir duygu. Kelimelerle ifade edilmez, vatan sizlere çok şey borçlu" açıklamalarında bulundu.

GATA'da 2,5 aydır tedavi gören Gazi İbrahim Yüzer ise "Gazilik şereftir. Beni hayata bağlayan, nişanlım oldu. Hayat bitmedi ve devam ettiğini göstermek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bugünü bekliyordum" ifadelerini kullandı.

Nikah merasimine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek, Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma, GATA Başhekimi Cevdet Serkan Gökkaya da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı