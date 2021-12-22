Başkan Altınok, hukuk öğrencileriyle buluştu

İSTANBUL (İHA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Hukuk Akademisi programı kapsamında Ankara'yı ziyaret eden 45 kişilik hukuk fakültesi öğrencisiyle bir araya geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Hukuk Akademisi programı kapsamında Ankara'yı ziyaret eden 45 kişilik hukuk fakültesi öğrencisiyle bir araya geldi. Altınok, "Geleceğimiz olan gençleri Keçiören'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Milletlerin ve devletlerin geleceği, en büyük hazinesi, en büyük değeri, ikbali, istikbali gençleridir. Gençlerimize ne kadar iyi eğitim verirsek onları parlak bir geleceğe daha emin adımlarla taşıyabiliriz" dedi.

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği koordinasyonuyla, İstanbul'un 13 farklı üniversitesinden Ankara'ya gelen 45 hukuk öğrencisi Keçiören'in çeşitli tarihi ve turistik mekanlarını gezdiler. Öğrenciler daha sonra ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi'nde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un misafiri oldular.

Programın sonunda Başkan Altınok ile fotoğraf çektiren öğrenciler, Keçiören'de keyifli anlara tanıklık ettiklerini dile getirdiler. - ANKARA