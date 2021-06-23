Başkan Altınok, Doğum Gününde Hazal'ı Yalnız Bırakmadı
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Başkan Altınok, Doğum Gününde Hazal'ı Yalnız Bırakmadı

Başkan Altınok, Doğum Gününde Hazal'ı Yalnız Bırakmadı
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk Botanik Bahçesi'nde doğum gününü kutlayan Hazal Bilir'e (12) sürpriz yaparak en mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk Botanik Bahçesi'nde doğum gününü kutlayan Hazal Bilir'e (12) sürpriz yaparak en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Altınok, "Atatürk Botanik Bahçemiz doğum günü eğlencelerine ve dünya evine giren çiftlerimize ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hazal'ı 12'nci ad gününde yalnız bırakmadık. Nice sağlıklı ve başarılı yaşlar görmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. " dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında doğum gününü kutlamak için burada bulunan Hazal Bilir ve arkadaşlarına sürpriz yaptı. Altınok parktaki kamelyaya kurulan doğum günü masasına misafir olarak Hazal'ın doğum günü mutluluğuna ortak oldu. Gençlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Altınok doğum günü hediyesi olarak Hazal'a ve arkadaşlarına satranç takımı hediye etti.

"HEDEFLERİNİZ HEP YÜKSEK OLSUN"

Başkan Altınok, doğum günü sohbeti sırasında başarıya yönelik gençlere belli ipuçları da vererek şunları söyledi:

"Ben belediye başkanı seçildiğimde 30 yaşında ve Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasındaydım. İnanırsanız başarırsınız. Özgüveniniz yüksek olduğunda ve büyük hedefler koyduğunuzda başaramayacağınız hiçbir şey yok. İlerde sizler cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, öğretmen, doktor, mühendis olacak, bu ülkenin geleceğini tayin edeceksiniz. Hedefleriniz hep yüksek olsun. "

Kaynak: Habermetre

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