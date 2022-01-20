Başkan Altınok basın mensuplarıyla bir araya geldi

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Kalesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek buluşma ve tanışma yemeği düzenledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının Ankara'daki yöneticileri ve basın mensupları ile ilçede bulunan Estergon Türk Kültür Merkezi'nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Altınok, ilk göreve başladığı 1994 yılından itibaren Keçiören'e yapılan yatırımları ve Keçiören'in gelişim süreciyle ilgili çeşitli bilgiler paylaştı. Keçiören'i Türkiye'nin minyatürü olarak değerlendiren Başkan Altınok, "Keçiören Ankara'nın en büyük ilçesi. Zannediyorum Keçiören'in 1 milyon civarında nüfusu var. Keçiören bir taraftan da bir Anadolu, Türkiye. İç Anadolu, Orta Anadolu ağırlıklı nüfus var ama burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar var. Burası Türkiye'mizin küçük bir minyatürü aslında. Böyle olunca belediyecilikte de bir değişim, dönüşüm yaptık. Sosyal belediyecilik anlayışını geliştirdik. Sanat ve kültür, engelli ve yaşlı, eğitim ve sağlık alanlarına büyük hizmetler sunduk. Normalde belediyeler rutin işlere bakıyorlardı. Aslında tam da bakamıyorlardı. Ellerindeki mevcut arsalarda nasıl imar planı değişikliği yapar da satarız diye uğraşırlardı" dedi.

Başkan Altınok, Türkiye'deki belediyelerin sunduğu hizmetlerin birçoğunda Keçiören'in öncü olduğunu, Keçiören'e kazandırdıkları eserler ve hizmetlerin hiçbirinin rant odaklı yapılmadığını söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıya İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci ve TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan da katıldı. - ANKARA