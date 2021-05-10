BAŞKAN ALTINOK ANNELER GÜNÜ'NÜ ÇİÇEKLERLE KUTLADI
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BAŞKAN ALTINOK ANNELER GÜNÜ'NÜ ÇİÇEKLERLE KUTLADI

BAŞKAN ALTINOK ANNELER GÜNÜ'NÜ ÇİÇEKLERLE KUTLADI
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Anneler Günü dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarında anne ve anne adaylarına çiçek hediye etti.

Altınok, "Anne sevgisinin bir tarifi yoktur. Kelimeler bu hissi ve sevgiyi anlatamaz. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu`dur. Anadolu, analar diyarıdır, aynı zamanda yiğitliğin bir timsalidir. Analarımız, Cumhuriyetimizin ve devletimizin kurtuluşu ve kuruluşu için büyük mücadeleler vermişlerdir." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Anneler Günü dolayısıyla ilçenin dört bir yanında yaşlısından gencine tüm annelere, saksıda çiçek dağıtarak tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. Altınok ayrıca Keçiören Belediyesi huzurevinde bulunan yaşlıların da Anneler Günü'nü kutladı.

"KARŞILIKSIZ SEVGİYLE SARILIYORLAR"

Başkan Altınok, annelerin karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarıldığını ve onların hakkını ödemenin mümkün olmadığını hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere şehit ve gazi annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İnsanlar cenneti başka yerde aramasınlar. Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), 'Cennet annelerin ayağının altındadır' buyuruyor. Bizi yetiştiren bütün analardan Allah razı olsun. Huzur evimizde bulunan analarımızın da Anneler Günü'nü kutlayarak onların mutluluklarına ortak olduk." ifadelerini kullandı. ?

Kaynak: Bültenler

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