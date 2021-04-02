Başkan Altınok: "80 milyon TL'lik hizmet aracı aldık"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve geldikleri günden itibaren 80 milyon TL değerinde hizmet aracı alarak kiralama yöntemine son verdiklerini söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve geldikleri günden itibaren 80 milyon TL değerinde hizmet aracı alarak kiralama yöntemine son verdiklerini söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Belediyemize yeni hizmet araçları almaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 80 milyon TL'lik araç aldık. Ama bu araçları şuanda satsak değeri 160 milyon TL'dir. Türkiye'de bu kadar araç alabilen büyükşehir belediyesi dahi çok azdır. Yeni araçlarımız sayesinde astronomik kiralardan kurtulduk. Bütün hizmetlerimizi belediyemizin kendi araç ve imkanlarıyla yapıyoruz" dedi.

"140 hizmet aracı aldık"

Başkan Altınok, bir yandan belediyeye ait borçları ödemeye devam ettiklerini öte yandan da yeni hizmetlerin Keçiören'e kazandırılması için tasarruf yaptıklarını da belirtti. Altınok, "Beytülmali kendi malımızdan daha çok koruyor ve korumaya da devam ediyoruz. Biz, belediyemizde nasıl tasarruf yaparız, belediyemizi nasıl daha fazla hizmet üretir hale getiririz bunun gayesini taşıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 140 hizmet aracı aldık. Son olarak 5 adet cenaze aracı, 4 adet minibüs, 2 adet ilaçlama, 2 adet veterinerlik, 1 adet taziye ve 1 adet hasta nakil aracı olmak üzere toplam 15 adet hizmet aracını Keçiören'imize kazandırdık. Yeni araçlarımız hayırlı hizmetlere vesile olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı