Başkan Altınok: "2022 Keçiören için hizmet yılı olacak" - Haberler
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Başkan Altınok: "2022 Keçiören için hizmet yılı olacak"

Başkan Altınok:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "2022 Keçiören için hizmet yılı olacak" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "2022 Keçiören için hizmet yılı olacak" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, denetim komisyonu üyelerinin seçildiği 2022'in ilk meclis oturumunda hizmet ve projelerle dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Altınok, "Vatandaşlarımıza hizmetkar olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Şehrimize 2021 yılında birçok proje ve hizmet kazandırdık. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan el ele vererek 2022'de de istişareye dayalı yönetim anlayışımızla şehrimizi hem güzelleştireceğiz hem de zenginleştireceğiz. 2022 de Keçiören için hizmet yılı olacak" dedi.

Keçiören Belediye Meclisinin 2022'deki ilk meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Altınok'un açılış konuşmasıyla devam eden oturumda 3 ay süreyle görev yapacak olan denetim komisyonu üyeleri de seçildi.

Şeffaf belediyecilik anlayışı devam edecek

Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada şeffaf ve istişareye dayalı belediyecilik anlayışını devam ettireceklerini kaydeden Başkan Altınok, şunları söyledi:

"Hesap işlerimizde şeffaf bir hizmet yılını geride bıraktık. 2022'de de gizlimiz saklımız olmayacak. Kişileri değil, kenti zenginleştirmeye devam edeceğiz. Herkesin görevi bitecek ama en önemlisi gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Makam, mevkii, unvan geçicidir. Beytülmali koruyarak tüm şehrimizi altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşam tercihinde üst seviyelere taşımaya devam edeceğiz. Sosyal, kültürel tesislerle birlikte önemli spor yatırımlarımızı hayata geçirdik. Yeni hizmet döneminde de Keçiören'in her noktasına eşit hizmet anlayışıyla yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Meclisimizde görev yapan tüm meclis üyelerimize ve personelimize başarılar diliyorum." - ANKARA

Başkan Altınok: 2022 Keçiören için hizmet yılı olacak

Başkan Altınok: 2022 Keçiören için hizmet yılı olacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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