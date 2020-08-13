Başkan Altınıok: Keçiören yeşil cenneti olarak anılacak Keçiören Belediyesi, Kavacık Subayevleri Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yeni yapılacak olan cami bahçesinde ağaçlandırma çalışması yürüttü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen talihsiz, küçük çaplı yangın sonrasında cami bahçemizde bakım ve ağaçlandırma çalışması yürüttük. Camimizin bahçesine batı ladini türünden onlarca ağaç diktik. Keçiören her zaman yeşil cenneti olarak anılacak." dedi.

"YEŞİL BİR KEÇİÖREN BIRAKACAĞIZ"

Başkan Altınok, Keçiören'i Ankara'nın ve Türkiye'nin en yeşil kenti haline getirme yolunda ağaçlandırma seferberliğini sürdürdüklerini de belirterek, "Bu güne kadar ilçemizin her karış toprağına ağaç diktik. Keçiören'i sular, güller ve yeşillikler kenti haline getirdik. Bundan sonra da ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürerek gelecek nesillere daha yeşil bir Keçiören bırakacağız." ifadelerini kullandı.

"MİİLET BAHÇESİ ANKARA'NIN AKCİĞERİ OLACAK"

Keçiören Bağlum bölgesine yapılacak Millet Bahçesi projesine ilişkin bilgiler de veren Altınok, şunları aktardı:

"Bağlum`a Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ni yapıyoruz. Ovacık`ta çevreyolunun üst kısmını ağaçlandırmaya devam ediyoruz. Burası büyük bir rekreasyon alanı olarak vatandaşımıza hizmet verecek. Ankara`ya Atatürk Orman Çiftliği'nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara`ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak. Görev süremizde Keçiören`deki bütün sokaklarını da ağaçlandıracağız. Bunun yanı sıra ilçemiz genelindeki okullarda bugüne kadar öğrenci, öğretmen ve velilerimize binlerce fidan dağıttık. Bu sayede gelecek nesillere ağaç kültürünü aşılıyor ve ağaçların sorumluluğunu çocuklarımıza veriyoruz."?

Kaynak: Bültenler