Başkan Altın, güven tazeledi
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Başkan Altın, güven tazeledi

Başkan Altın, güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın yapılan genel kurul sonrası güven tazeledi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın yapılan genel kurul sonrası güven tazeledi.

BTP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi parti binasında gerçekleştirilirken, seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Mehmet Altın güven tazeledi. Seçim sonrası parti delegelerine teşekkür eden Altın, "BTP Bilecik teşkilatları olarak bundan sonra yerel siyasete renk katacağız. Bugün gerek Türkiye'de gerekse Dünya'da elinde iktisadi sistemi olan tek parti BTP'dir. Ebedi Genel Başkanımız Merhum Prof. Dr Haydar Baş'ın insanlığa miras bıraktığı 'Milli Ekonomi Modeli'ni bugün ülkemizde hayata geçirebilecek olan tek kadrolar biziz. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşu 'Milli Ekonomi Modeli'dir" dedi.

Öte yandan, Altın seçim kurulundan mazbatası aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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