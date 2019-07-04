Başkan Altıkulaç'tan istişare toplantısı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçede görev yapan kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte istişare toplantısı düzenledi.

Devrekani Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana belirli aralıklarla ilçe mahallelerinde yaptığı istişare toplantılarına bir yenisini daha ekleyen Engin Altıkulaç, bu kez ilçede görev yapan başta Devrekani Kaymakamı Samet Serin olmak üzere diğer kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte istişare toplantısı düzenledi. Devrekani Belediye Otelinde gerçekleşen istişare toplantısında Başkan Altıkulaç, ilçede yapımı devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Altıkulaç, sunumunun ardından katılımcıların görüş ve isteklerini de dinledi.

Toplantıya katılan davetlilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA