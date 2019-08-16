Başkan Altay, Zafer Sanayi'nde esnafla buluştu

16.08.2019 15:51

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Zafer Sanayi Zafer Camisi'nde vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Altay, Zafer Sanayi Zafer Camisi'nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ile birlikte namazın ardından esnafların ve vatandaşların Cumasını tebrik etti.

Cuma Buluşmalarının güzel bir geleneğe dönüştüğünü belirten Başkan Altay, "Bu vesileyle Cuma gününün rahmet ve bereketine ortak oluyoruz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı buluyoruz. Hemşehrimizden aldığımız güçle şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA