Başkan Altay Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Altay Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı

Başkan Altay Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli personelle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli personelle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'ndaki zabıtalarla bir araya geldi. Başkan Altay, "Görevimiz; şehirdeki düzeni sağlamak, haklı ve haksız arasındaki adaleti korumak, işini düzgün yapan esnafımıza sahip çıkmak, hem ticari hayatın devam etmesini hem de insanımızın rahatça hayatlarına devam edebilecekleri bir şehir oluşturmak. Zor bir görev yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gösterdiğiniz başarılardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bir şehre girildiğinde o şehrin güzelliğinin parkları, bahçeleri olduğunu ama bir taraftan da düzenin ve intizamının da önemli olduğunu aktaran Başkan Altay, "Konya, Türkiye'nin en güzel, en tertipli şehirlerinden birisi. Görevimizi layıkıyla yürütürken bir taraftan da güler yüzle işimizi yapmak zorundayız. İşlerimizi yaparken nezaketi, Hazreti Mevlana'nın şehrinde olduğumuzu unutmadan görevimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte, el birliğiyle yürüteceğiz. Zabıta Haftanızı kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Altay Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı
Başkan Altay Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Diego Ali Öztürk Fatih Terim Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Altay Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 13:57:13. #1.14#

title