Başkan Altay YKS'de ilk 100'e giren Konyalı öğrencileri ağırladı
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Başkan Altay YKS'de ilk 100'e giren Konyalı öğrencileri ağırladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, liseden bu yıl mezun olarak girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Türkiye sıralamasında ilk 100'de yer almayı başaran 7 Konyalı öğrenciyle bir araya geldi.

Başkan Altay YKS'de ilk 100'e giren Konyalı öğrencileri ağırladı
18.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:36

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, liseden bu yıl mezun olarak girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Türkiye sıralamasında ilk 100'de yer almayı başaran 7 Konyalı öğrenciyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, liseden bu yıl mezun olarak YKS'de ilk 100'de yer alan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi. YKS'de ilk 100'e girerek Konya'nın gururu olan; Batuhan Sarıyıldız, Zehra Nur Aslaner, Rufeyda Yağcı, Şerife Büyükyılmaz, Halil Karabacak, Enes Sait Besler ve Semih Mert Yorul ile bir araya gelen Başkan Altay, sınavda gösterdikleri başarıdan dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik etti. Başkan Altay, "Azimli, kararlı bir çalışma gerektiren çok zor bir süreçti. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah çok daha iyi yerlere gelirsiniz ama şehrimizi unutmayın. Genelde bir beyin göçü yaşanıyor ama Konya ile irtibatınızı kesmeyin. Gittiğiniz yerlerde de şehrimizi temsil ettiğinizi unutmayın" ifadelerini kullandı. Başkan Altay, ziyaretin sonunda başarılı öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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