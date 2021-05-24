Başkan Altay yeni zabıta personeliyle buluştu
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Başkan Altay yeni zabıta personeliyle buluştu

Başkan Altay yeni zabıta personeliyle buluştu
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oryantasyon eğitimine katılan Büyükşehir zabıtasının yeni göreve başlayan personeliyle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oryantasyon eğitimine katılan Büyükşehir zabıtasının yeni göreve başlayan personeliyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yeni göreve başlayan zabıtalarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, genç istihdama katkı sağlamaktan ve vatandaşa daha iyi hizmet sunabilecek olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Zabıta Dairesi'ne katılan 31 personelin oryantasyon eğitiminin tamamlandığını dile getiren Altay, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemde söz verdiğimiz projeleri yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da kurumsal yapımızın güçlendirilmesi adına önemli işler gerçekleştiriyoruz. Zabıta personel alımı da bu bağlamda yaptığımız en önemli işlerden birisi. Burada amacımız, daha iyi hizmet sunabilir hale gelmek ve genç istihdama bir miktar katkı sağlamak. Çünkü hepiniz 2 yıllık yerel yönetimler okulu mezunusunuz. Bunu da özellikle seçtik. İstişareler sonucunda doğru olanın bu olduğuna karar verdiğimiz için ilana böyle çıktık. Biz adaletten, hukuktan ve eşitlikten yanayız. Memleketin her yöresinden insanlar, bizim insanımız. Onun için hak eden arkadaşlarımız göreve başlamış oldular. İnşallah Konya Büyükşehir Belediyesinden emekli olursunuz." diye konuştu.

"Bu şehrin hepimize ait olduğu bilincini oluşturmak için 'Benim Şehrim' anlayışıyla yola çıktık" diyen Altay, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi de Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak, 'Benim Ailem' adı altında bir program yürütüyoruz. Buradaki amaç kurumumuzda çalışan, neredeyse 10 bin çalışanımızın kurumsal aidiyetini artırmak. Burayı bir ev, bir aile olarak bilmenizi sağlamak. Arkadaşlar, siz büyük bir aileye dahil oldunuz. Biz, kadim bir şehre hizmet etmeye nail olmuş insanlarız. Çünkü burası Çatalhöyük'ten başlayarak, 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirmeyi başarabilmiş dünyanın önemli yerleşim yerlerinden birisi. Güçlünün değil haklının haklarının savunulduğu, haklının şehirde hayatını devam ettirebildiği bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. Sizler bizim kolluk gücümüzsünüz. Şehirdeki düzeni sağlamak da sizin göreviniz. Bunu yaparken nezaketi asla unutmamak gerekir. Bu şehirde yaşayan herkes bizim için çok kıymetli. Biz görevimizi mutlaka adaletle yapmak zorundayız. Bu şehre hepimizin bir borcu var. Bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehrin yarınları daha güzel olsun diye çalışıyoruz."

Altay son olarak, Konya'da belediyeciliğin bir model olduğunu ve önce Türkiye'ye sonra da dünyaya anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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