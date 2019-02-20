Başkan Altay ve İl Başkanı Angı, Hüyük ve Derebucak'ta

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde halkla buluştu.

Başkan Altay, Hüyük halkına hitap ettiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın önderliğinde kutlu bir hizmete talip olduklarını belirterek, halka hizmetin Hakka hizmet olduğu inancıyla hareket ettiklerini vurguladı. Başkan Altay, "Önemli bir 5 yıl geçirdik. Çünkü 5 yıl önce Yeni Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdi ve biz meydanlarda bu yasanın ilçemize katacağı güzelliklerden söz ediyorduk. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. ve aradan 5 yıl geçti. Büyükşehir Belediyesi olarak Hüyük'e 57 milyon lira yatırım gerçekleştirmişiz. Ama bizim en çok sevdiğimiz, keyif aldığımız bir iş var. O da tarımsal destekler. Özellikle vatandaşlarımızın gelirinin artması ve burada kazançlarının çoğalması için tarımsal destekleme ve sulamaya 5 yılda toplam 15 milyon lira para harcadık" dedi.

AK Parti İl Başkanı Angı da, "Kıymetli bir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve kıymetli bir ilçe belediye başkan adayıyla yola çıktık. 2004 yerel seçimlerinde Hüyük'te kazanamamıştık. Ama pek çok beldede AK Parti seçimi aldı. Seçimden hemen sonra baktık, Çavuş beldesinde seçilen genç bir kardeşimiz, beldenin içinde çamurlu yollar var, millet çamurda yürürken, ben makam aracında gezemem deyip arabasını sattı. Onun yerine kilitli taş alıp sokakları kilitli taşla döşedi. Kim? Hüyük Belediye Başkan Adayımız Mehmet Çiğdem kardeşimiz. Helal olsun ona. İşte bugün gönül belediyeciliği dediğimiz o tabloyu 2004'ten bugüne kadar tüm büyükşehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde bu kardeşlerimiz, 1994'te İstanbul'da görevi devralan Cumhurbaşkanımızın anlayışıyla yola koyulmuşlardır" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından esnafları ziyaret eden Altay ve Angı, Hüyük Belediyesini de ziyaret etti.

Derebucak İlçe SKM hizmete açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük'ün ardından Derebucak'a geçerek İlçe Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Burada ilçe halkına hitap eden Başkan Altay, özellikle son 5 yılda Büyükşehir Yasası'yla birlikte ilçelerin çehresinin çok değiştiğini vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Derebucak'a 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini kaydetti.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı da, "Yerel seçimlerde Ahmet Kısa kardeşimiz, bir dönemini bitiriyor. Bir tecrübe dönemiydi. İkinci dönemi, ustalık dönemi olarak inşallah Derebucak'a pek çok güzel, hayırlı hizmetleri ortaya koymuş olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Altay ve İl Başkanı Angı, açılışın ardından esnafları ve ilçe halkını ziyaret ederek istişarede bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA