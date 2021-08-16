Başkan Altay ve Başkan Kılca'dan mahalle ziyaretleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç; Hayıroğlu, Ovakavağı, İsmil ve Yarma mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle halkıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç; Hayıroğlu, Ovakavağı, İsmil ve Yarma mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle halkıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Karatay ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Hayıroğlu, Ovakavağı, İsmil ve Yarma mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ve muhtarlarla görüşen Başkan Altay, "31 ilçemizde alt yapı başta olmak üzere her alanda önemli çalışmalar yapıyoruz. Sadece bu yıl Konya genelinde 400 kilometre mahalle yolu çalışmamız var. İlçe belediye başkanlarımızla koordineli ve uyumlu şekilde şehrimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin duası ve desteği çalışmalarımızda bereketi artırıyor. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımızla birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek çalışmalarımızı değerlendirdik, hemşehrilerimizle sohbet ettik. Bereketli bir gün geçirdik. Allah birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ziyaretleri kapsamında Boncuklu Höyük'te devam eden kazı çalışmalarında da incelemeler gerçekleştirdi. Başkanlar, ziyaretler esnasında karşılaştıkları çocuklara da Konyaspor forması hediye etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı