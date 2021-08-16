Başkan Altay ve Başkan Kılca'dan Mahalle Ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Altay ve Başkan Kılca'dan Mahalle Ziyaretleri

Başkan Altay ve Başkan Kılca'dan Mahalle Ziyaretleri
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Karatay ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla buluştu.

Hayıroğlu, Ovakavağı, İsmil ve Yarma Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ve muhtarlarla görüşen Başkan Altay, "31 ilçemizde alt yapı başta olmak üzere her alanda önemli çalışmalar yapıyoruz. Sadece bu yıl Konya genelinde 400 kilometre mahalle yolu çalışmamız var. İlçe belediye başkanlarımızla koordineli ve uyumlu şekilde şehrimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin duası ve desteği çalışmalarımızda bereketi artırıyor. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımızla birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek çalışmalarımızı değerlendirdik, hemşehrilerimizle sohbet ettik. Bereketli bir gün geçirdik. Allah birliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ziyaretleri kapsamında Boncuklu Höyük'te devam eden kazı çalışmalarında da incelemeler gerçekleştirdi.

Başkanlar, ziyaretler esnasında karşılaştıkları çocuklara da Konyaspor forması hediye etti.

Kaynak: Bültenler

Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Samet Aybaba Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Altay ve Başkan Kılca'dan Mahalle Ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:33:38. #1.16#

title