Başkan Altay ve Başkan Kavuş öğrencilerle buluştu
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Başkan Altay ve Başkan Kavuş öğrencilerle buluştu

Başkan Altay ve Başkan Kavuş öğrencilerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Meram Niyaz Usta İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Meram Niyaz Usta İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Niyaz Usta İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Niyaz Usta İlkokulunda tüm sınıfları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrencileri tebrik etti. Salgın sebebiyle bu sene büyük oranda uzaktan eğitimle geçen eğitim öğretim yılının ardından Milli Eğitim Bakanlığının öğrenciler için okullarda telafi eğitimleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini belirten Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak da 7-14 yaş arasındaki öğrencilere Genç KOMEK Yaz Okulu'nda çeşitli konularda eğitim ve sosyal faaliyetler düzenleyeceklerin söyledi. Başkan Altay, tüm öğrencilerin yaz aylarını verimli geçirerek sağlıkla önümüzdeki yıla hazırlanmaları temennisinde bulundu. - KONYA

Başkan Altay ve Başkan Kavuş öğrencilerle buluştu
Başkan Altay ve Başkan Kavuş öğrencilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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