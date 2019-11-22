Başkan Altay vatandaşlarla bir araya geldi
Haberler » Güncel » Başkan Altay vatandaşlarla bir araya geldi - Haber

Başkan Altay vatandaşlarla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Meram ilçesinde bulunan Ateş Baz-ı Veli Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

22.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:21
Başkan Altay vatandaşlarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı , 'Cuma Buluşmaları' kapsamında ilçesinde bulunan Ateş Baz-ı Veli Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altay, her fırsatta bir araya gelmeye önem verdiklerini söyledi. Bu sayede hem hasbihal ettiklerini hem de talepleri yerinde değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişare ediyoruz. Şehrimizin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarımızı paylaşıyor, projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Bu da hizmetlerimizdeki bereketi artırıyor. Her zaman yanımızda olan ve bizimle aynı duyguyu paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Altay'a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular eşlik etti. - KONYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et