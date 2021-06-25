Başkan Altay Üniversite Adaylarına Başarılar Diledi
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Başkan Altay Üniversite Adaylarına Başarılar Diledi

Başkan Altay Üniversite Adaylarına Başarılar Diledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan tüm öğrencilerin verdiği emeğin karşılığını almasını diledi.

Başkan Altay, "İnanıyorum ki hayallerinize ulaşacağınız, hedeflerinizi bir bir gerçekleştireceğiniz güzel günler sizlerin olacaktır. Sınav sonucunuz ne olursa olsun mücadele etmeyi, hayalleriniz ve hedefleriniz için çalışmayı asla bırakmayın. O güzel enerjiniz ve yüzünüzdeki tebessüm asla eksik olmasın." dedi.

GÜRÜLTÜ YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERELİM

Öğrencileri yetiştiren ailelerine ve öğretmenlere teşekkür ederek, tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Altay, Konyalıların sınav esnasında gürültü yapmamalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerin konsantrasyonunun bozulmaması için inşaat çalışmalarını bu akşamdan itibaren sınav sonuna kadar durdurduklarını kaydeden Başkan Altay, gürültü yapan iş makinalarının da çalışmayacağını ifade etti.

SINAV GÜNÜ EK SEFERLER KONULDU

Sınava girecek öğrenciler ve refakatçileri ile sınav görevlilerinin Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım vasıtalarından ücretsiz şekilde faydalanabileceğini belirten Başkan Altay, öğrencilerin sınav günü ulaşım sorunu yaşamaması için Pazar tarifesine ilave olarak ek seferler verildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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