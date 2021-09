Başkan Altay UCLG 2021 İzmir Kültür Zirvesi'ne Katıldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 2021 İzmir Kültür Zirvesi yapıldı.

İzmir Kültürpark fuar hollerinde "Kovid-19 Sonrası Kültür, Bakım, Çevre ve Sağlık" temalı oturumla başlayan zirveye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, protokol üyeleri ve 65 ülkeden temsilci katıldı.

Oturumda konuşan UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu olan 9 Eylül'ü kutladı. Hz. Mevlana'nın "Bu topraklara sevgiden başka tohum ekmeyiz" sözünden alıntı yapan Başkan Altay, "Tarihimizdeki bu hoşgörülü ve huzurlu ortam sayesinde uzun yıllar pek çok toplum bir arada yaşamış ve ülkemiz bir kültürel miras yuvası haline gelmiştir. Kültür zirvesinin, çok uzun yıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve mükemmel bir kültürel birikime sahip olan Türkiye'de gerçekleşmesinden çok mutluyuz. " ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN DÖRDÜNCÜ AYAĞIDIR

Yaşanan küresel salgın krizinin yalnızca sağlık ve ekonomik önlemlerle ele alınamayacağını kaydeden Başkan Altay, "Kültürü salgının etkilerine karşı bir panzehir gibi kullanmalıyız. Bu insanoğlunun sorunlarının çözümünün tartışılmaz bir parçasıdır. Bu dünya zirvesi ile UCLG'nin kültür ve kalkınma konusundaki küresel söylem hedefini güçlendirdiğini anlamış bulunuyoruz. Kültürün sürdürülebilir gelişmenin dördüncü ayağı olduğunu belirtiyoruz. " dedi.

KÜLTÜRÜ ŞEHİRLERİMİZ ARASINDA DAHA ÇOK GELİŞTİRMELİYİZ

Kültürün sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sac ayaklarından birisi olduğuna değinen Başkan Altay, şöyle devam etti: "Yaşadığımız her an, her dakika, içerisinde yoğrulduğumuz kültüre göre şekillenmektedir. Bu nedenle geçmişten gelen kültürel mirasımızı korumalı ve yeni nesillere bu mirasımızı aktarmalıyız. Küreselleşen dünyada özümüzü yansıtmasının yanında yaşanan her türlü soruna karşı bir çözüm olan kültür, toplumların olmazsa olmazıdır. Tüm dünya olarak son iki yıldır yaşadığımız zorlu süreç bize doğaya, çevreye kültüre saygılı olmanın önemini acı bir şekilde hatırlatmıştır. Pandemi sürecinin bizlere öğrettiklerini aklımızın bir köşesinde tutarak, birlikte yaşamak ve sorunların üstesinden gelmek için kültürü tam boyutlarıyla değerlendirmeliyiz. Sorunların üstesinden gelmek için ortak çalışma, ortak düşünme, iyi tecrübelerin paylaşımı gibi faaliyetleri artırmalı, kültürü şehirlerimiz arasında, insanlarımız arasında daha çok geliştirmeliyiz. UCLG çatısı altında bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. "

DÜNYADA AŞIYA HERKESİN ULAŞIMINI SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR

Son olarak eşit aşılama çağrısını yineleyen Başkan Altay, "UCLG olarak dünyada aşıya herkesin ulaşımını sağlamamız gerekiyor. Gelir seviyesi yüksek insanların aşı olduğu bir toplumla dünya korumamız mümkün değil. Dünya üzerinde özellikle gelir grubu düşük ülkelerimizin, şehirlerimizin de mutlaka bu süreçte desteklenmesi gerekiyor. " sözleriyle konuşmasını tamamladı.

