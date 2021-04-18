Başkan Altay: "Tuz Gölü'nü korumak için yeni yatırımlar yapıyoruz"
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Başkan Altay: "Tuz Gölü'nü korumak için yeni yatırımlar yapıyoruz"

Başkan Altay: 'Tuz Gölü'nü korumak için yeni yatırımlar yapıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü'nün korunması için yeni yatırımlar yaptıklarını, bu kapsamda Cihanbeyli ilçe merkezinde ve Gölyazı Mahallesinde atık su arıtma tesisleri yapımına başladıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü'nün korunması için yeni yatırımlar yaptıklarını, bu kapsamda Cihanbeyli ilçe merkezinde ve Gölyazı Mahallesinde atık su arıtma tesisleri yapımına başladıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Utanç ve AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Ömer Yıldız ile birlikte Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale'yi ziyaret etti. Cihanbeyli'ye her geldiklerinde yeni bir hizmetin başlangıcının yapıldığını ifade eden Başkan Altay, "Tuz Gölü'nün korunması için yeni yatırımlar yapıyoruz. Bu dönem ilçedeki en önemli işimiz Tuz Gölü'nü koruma kapsamında Cihanbeyli merkez ve Gölyazı'daki arıtma tesislerinin yapımına başlamak oldu. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bunlarla birlikte bölgede dört adet arıtma tesisini hayata geçirmiş olacağız. Böylece Tuz Gölü'nün kirliliğinin önlenmesiyle ilgili önemli bir çalışma yürütmüş oluyoruz. Bununla birlikte mahalle yollarının ve yeni otogarın yapımına başlayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye başkanımızla koordineli bir şekilde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Belediye başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza ve İl Koordinatörümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de, "İlçemizin bugünkü ve gelecekte yapılması planlanan projelerini istişare ettik. Cihanbeyli'ye kazandırdıkları ve kazandıracakları yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Altay: 'Tuz Gölü'nü korumak için yeni yatırımlar yapıyoruz'
Başkan Altay: 'Tuz Gölü'nü korumak için yeni yatırımlar yapıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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