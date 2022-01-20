Başkan Altay: "Türkiye'yi Daha Güçlü Hale Getirmek İçin Çalışıyoruz"

Başkan Altay, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Ekici, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ve AK Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Karaca ile birlikte Kulu'nun Ömeranlı, Zincirlikuyu, Tuzyaka, Kırkpınar, Kozanlı, Karacadağ, Celep ve Canımana mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, görüş ve talepleri yerinde dinledi.

SON 20 YILDA ÇOK İŞ YAPTIK

Avrupa'da her refahın, her güzelliğin altında bir Afrikalının kanı olduğunu, Türkiye'nin ise kimseyi sömürmediğini ifade eden Başkan Altay, "Son 20 yılda da çok iş yaptık, ülkemizi çok geliştirdik. Şuradan çıkıp Ankara'ya gidene kadar yollara bakın. Biz Türkiye'yi daha güçlü bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada kimsenin güdümünde değiliz. Eskiden kim ne diyor diye bakıyor ondan sonra sözümüzü söylüyorduk. Şimdi biz çıkıp sözümüzü söylüyoruz." dedi.

İNSANIMIZIN FERASETİNE GÜVENİYORUZ

Mahalle ziyaretlerinde talepleri yerinde dinlediklerini kaydeden Başkan Altay, "Burada herkes iyi niyetle çalışıyor. Zor zamanlardayız ama memleket bunu da aşar. Biz insanımızın ferasetine güveniyoruz. Aramızdaki muhabbet daim olsun. Siz bizi gönlünüzden çıkarmayın, biz bütün işleri yaparız. 20 yılda birçok işi hallettiğimiz gibi yine biz halledeceğiz. Siz yeter ki arkamızda durmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Kulu Belediyesi'ni de ziyaret ederek Başkan Murat Ünver ile de görüştü.

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