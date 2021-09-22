Başkan Altay TEKNOFEST 2021'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Altay TEKNOFEST 2021'de

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Altay TEKNOFEST 2021'de

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST2021) katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.

KONYA (Habermetre) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST2021) katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları ziyaret etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Konya Bilim Merkezi olarak katıldıklarını ifade eden Başkan Altay, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Konya'dan festivale katılan takımları da ziyaret eden Başkan Altay, "TEKNOFEST, hem bilim anlamında hem de geleceğin mucitlerinin yetişmesi anlamında ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor. Festivale katılan bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Çocuklarımızın bilimle tanışması, bilimle buluşması, çağımızdaki teknolojik gidişatı özümseyerek yoluna devam etmesi temel hedefimizdir. Yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. " dedi.

TEKNOFEST'e katılan Konya Bilim Merkezi standında; uçak motoru sergi düzeneği, uçak simülatörü, elektrik devresi sergi düzeneği, teleskop ile güneş gözlemi, mecanoid robotu, örümcek robot, imza robotu, canlıların dünyası atölyesi ve 360 selfie bulunuyor. Konya Bilim Merkezi TÜBİTAK standında ise; canlıların dünyası atölyesi, imza robotu, robot gösterisi, QR kod ile güneş sistemi atölyesi ziyaretçileri bekliyor.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU TEKNOFEST'TE

Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, TEKNOFEST'e hazırlanan takımlara büyük bir destek sağladı. 2021 yılında 40 yarışma takımı ile çalışma yürüten Kapsül Teknoloji Platformu'nun yarışma takımlarından 37'si TEKNOFEST'te yarıştı ve 22 takım finale kalma başarısı gösterdi.

TEKNOFEST 2021'de bulunan stant alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kapsül Teknoloji Platformu, teknolojik çalışmalarda bulunan gençlerle bir araya geliyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Burak Yamantürk
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Derya Yanık Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Altay TEKNOFEST 2021'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:37:26. #1.12#