Başkan Altay, TDBB üyelerine pandemi döneminde Konya modelini anlattı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ile gerçekleştirilen "Pandemi Sürecinde Belediyelerin Rolü" konulu tecrübe paylaşım toplantısına katıldığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, video konferans üzerinden düzenlenen toplantıda Başkan Altay'ın dünyada salgının baş göstermesinin ardından Konya belediyesinin kentte yaptığı çalışma ve sosyal desteklerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, başkanın, Azerbaycan halkını, Dağlık Karabağ'da 44 gün süren ve sonrasında zaferle sonuçlanan savaşta gösterdiği cesaretten dolayı kutlayarak, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki şehirlerin yeniden ihyası konusunda yardıma hazır olduğunu aktardığı ifade edildi.

Pandemide belediyenin ayni ve nakdi yardımları 49 milyona ulaştı

Başkan Altay'ın Konya'da pandemi sürecinde Konya Belediyesinin yürüttüğü faaliyetlere de yer verdiği konuşmasında şunları aktardığı kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın süreci rahat geçirmelerine yönelik ekonomik katkıda bulunmak için çaba sarf ediyoruz. Sadece Konya Büyükşehir Belediyemizin bu süreçte yaptığı ayni ve nakdi yardımların tutarı 49 milyon liraya ulaşmış durumda. Kasım ve aralık ayından itibaren yeni süreçte bazı esnaf gruplarımızla ilgili yeni çalışmalar yürütüyoruz. Bu dönemde belki de en fazla mağdur olan eğitim sistemi içindeki çocuklarımızın eğitim imkanlarına kavuşmada yaşadığı zorluklarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla koordineli bir şekilde tüm Türkiye'de 500 bin tabletin dağıtılması; özelde de Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla 10 bin tabletin dağıtılması, ayrıca tablet imkanı ve internet erişimi olmadığı için eğitim sürecinden geri kalan çocuklarımızın bir an önce bu sürece dahil edilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları yürütüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın