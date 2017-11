Başkan Altay, Sosyal Tesis Yatırımlarını Anlattı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesis yatırımları ve gerçekleştirilen projeleri "İlk Günkü Aşkla" tanıtım programı ile anlattı.



Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından son 8 yılda Selçuklu'nun yaşam kalitesine katkı sunan yatırımları kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "İlk Günkü Aşkla" tanıtım programları sosyal tesis yatırımları ve hayata geçirilen projelerin anlatımı ile devam etti. Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Konya'da sosyal hayatın merkezi konumundaki tesisleri anlattı, yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.



Konuşmasına Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Umut Evi hakkında bilgiler vererek başlayan Başkan Altay, "Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde faaliyetler Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı tarafından yürütülüyor. 21 bin metrekare yaşam alanı, 8 bin 500 metrekare kapalı alan ve 11 bin 500 metrekare yeşil alana sahip olan merkezde 52 öğrenci eğitim alıyor. Projenin yapım bedeli 17.853.250 TL" dedi.



Selçuklu'nun bir diğer sosyal projesi olan Umut Evi'nde şehir dışından tedavi amaçlı Konya'ya gelen kanserli hastalar ve ailelerinin misafir edildiğini ifade eden Başkan Altay, 2 bin metrekarelik alana sahip tesisimiz 45 metrekarelik 32 odadan oluşuyor. Umut Evi'nden yılda ortalama 300 hasta ve refakatçisi faydalanıyor. Kanser hastaları tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz taşınıyor. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle hasta ve refakatçilerine moral veriliyor" diye konuştu.



"Tesislerimizden 79 bin 392 vatandaşımız faydalandı"



Selçuklu'nun her geçen gün gelişen ve 622 bin 846'ya ulaşan nüfusu ile önemli bir cazibe merkez haline geldiğini ifade eden Başkan Altay, "Hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler neticesinde Selçuklu'da her yaş grubundan hemşehrilerimizin yararlanabileceği sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Selçuklu'nun farklı bölgelerine kazandırdırılan sosyal tesislerimizden bugüne kadar 48 bin 706 kadın, 30 bin 686 erkek olmak üzere 79 bin 392 vatandaşın faydalandı. Sosyal tesislerimizden aylık ortalama 7 bin 124 hemşehrimiz hizmet alıyor. Emekli lokallerinden 13 bin hemşehrimiz yararlanıyor. Tesislerimizde bulunan yüzme havuzlarından bugüne kadar 22 bin 339 bayan yüzme öğrendi. Sosyal hayatın merkezi konumundaki tesislerimizde vatandaşlar komşularıyla görüşme imkanı buluyorlar. Spor salonlarındaki eğitimciler, Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu mezunlarından, ilgili branşta sertifika sahibi olanlardan seçiliyor" dedi.



"Sosyal tesislerde birçok etkinlik düzenleniyor"



Sosyal tesisler ve spor salonunda sürütülen faaliyetler hakkında bilgiler veren Başkan Altay,"Tüm spor tesislerimizde bayanlara ve erkeklere yönelik fitness, aerobik, step, pilates ve vücut geliştirme dallarında, yüzme spor faaliyetleri yapılmaktadır. Sakarya, Gazalya, Gevher Hatun, Mehmet Akif Mahalle Konağı, Sancak ve Beyhekim Yüzme Havuzu Tesislerinde yüzme dersleri verilmektedir. Spor Tesislerimizde her ay üyelerimizin vücut kompozisyon analizleri yapılarak, sağlıklı, bilinçli ve kontrollü spor yapmaları sağlanmaktadır. Spor Tesislerimize kayıt olan üyelere Eğitim, Seminer ve Kurslar düzenlenmektedir. Ayrıca Spor Tesislerindeki üyelere yönelik gezi, faaliyet, tanışma ve kaynaşma programları yapılmaktadır" şeklinde konuştu.



"Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisi çalışan gençlere yeni ufuklar açıyor"



Sanayide çalışan gençlerin sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla hizmet vermeye başlayan ve Türkiye'de ilk olan Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisi'ne ayrı bir parantez açan Başkan Altay, "2016 yılında faaliyete geçen tesisimiz 1 milyon 277 bin TL'ye mal oldu. 1.542 m alan üzerinde bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan tesiste sınıflar, 300 kişilik salon, 250 kişilik yemekhane ve spor salonu bulunuyor. Burada Selçuklu Kent Konseyi tarafından sanayi çalışanı gençlere yönelik birçok proje üretiyoruz. Ayrıca gençlerimizin ufkunu genişletmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.



"10 emekli lokalimizden 13 bin 24 hemşehrimiz yararlanıyor"



"Her yaş ve meslek grubundan hemşehrilerimizi düşünüyor ve projelerimizi ona göre gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Altay, Emekli Lokalleri faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Başkan Altay, "Selçuklu genç nüfusun çoğunlukta olduğu bir ilçe. Onlara yönelik birçok proje üretiyoruz. Bununla birlikte emekli hemşehrilerimizi de unutmadık. Selçuklu'nun farklı bölgelerine kazandırdığımız 10 emekli lokalinde 13 bin 24 hemşehrimize hizmet veriyoruz. Evlerinde sıkılan emeklilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabildiği lokaller, kahve, okey salonlarından uzaklaşarak dostluk ve arkadaşlık ortamı kuruyorlar. Emekliler burada ulusal ve yerel günlük gazetelerini okuyabiliyor, televizyon izleyerek gündemi takip edebiliyor, sıcak sohbetler yapıyorlar" dedi.



Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen Evde Yaşlı Bakım Merkezi, Engelli Taşıma Aracı ve Engelli Aracı Şarj İstasyonu ve Asker Maaşı hakkında bilgiler verdi. Selçuklu Belediyesi yapımına başlanan Kosova Sosyal Tesisi, Yazır Sosyal Tesisi, Buhara Sosyal Tesisi, Yükselen Düğün Salonu, Tepekent Sosyal Tesisi ve Tatköy Sosyal Tesisi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.



"Sille önemli bir marka"



Yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgiler de veren Başkan Altay, Beyhekim ve Hocacihan Mahalleri'ne Sosyal Tesis, Bosna Hersek Mahallesi'ne Emekli Lokali müjdesi verdi. Sille Butik Otel ve Hasta Nakil aracı ile ilgili de ayrıntılı bilgiler paylaşan Başkan Altay şunları söyledi: "Sille önemli bir marka. Konya'ya gelen herkes Sille'ye mutlaka uğruyor. Göreve başladığımız ilk günden itibaren gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 5 bin yıllık Tarihi Sille'yi gün yüzüne çıkardık ve birçok eseri restore ederek turizme kazandırdık. Son olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Sille Baraj Park ile hemşehrilerimizi su ve tabiat ile buluşturduk. Sille'ye gelen misafirlerimizi tarihi mekanların arasında modern bir tesiste ağırlamak için sille butik otel ve sosyal tesis projemizi yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Hasta nakil aracı kronik hastalığı bulunan ve yatalak durumda olan hastaların profesyonel sağlık ekibi eşliğinde nakil (taşıma) işinde kullanılacaktır. Belediyeye telefon açıp başvuran her hastaya bu hizmet verilecek."



Selçuklu'da yapılan hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Altay, "Hemşehrilerimizin 'İyi ki Selçuklu'da yaşıyorum' demeleri için güler yüzlü, güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışımızla 8 yılda Selçuklu'yu Türkiye'ye model hale getirdik. Selçuklu'da Sosyal Tesislerimizin yapım ve işletmesine toplam 75.690.989 TL harcadık" dedi.



Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Rafet Baştürk, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve üyeleri, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, sosyal tesislerden hizmet alan çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA