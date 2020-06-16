HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Başkan Altay: "Sosyal destekler ve koordinasyonda örnek olduk"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs sürecinde özellikle sosyal destek konusunda örnek olan ve merkezi hükümetle en iyi şekilde koordine olan Konya'nın bu süreci başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Başkan Altay:
16.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:59

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs sürecinde özellikle sosyal destek konusunda örnek olan ve merkezi hükümetle en iyi şekilde koordine olan Konya'nın bu süreci başarıyla yürüttüğünü söyledi. Başkan Altay, su fiyatlarını 2019 rakamlarına çekerek, Konyalılara yıllık 60 milyon liralık katkı sağladıklarını, sosyal desteklerle birlikte bu rakamın 100 milyon liraya yaklaştığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı ilk toplantısı Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirildi. Meclis toplantısına başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs sürecinde özellikle sosyal desteğe başvuru yapanların tamamına Büyükşehir'in yardım elinin ulaştırılması, esnaf destekleri ve Konya'nın merkezi hükümetle en iyi şekilde koordine olması bakımından süreci başarıyla yürüttüklerini ifade etti.

"Su fiyatları 2019 rakamlarına çekildi"

Su faturaları ile ilgili konuyu da değerlendiren Başkan Altay, "Evde kalındığı için ve koronavirüsün etkisiyle kullanımda bir artış oldu. Artış olmasına rağmen faturalar Nisan ve Mayıs aylarında tahmini okuma ile bir önceki yılın aynı ayındaki kullanımına göre belirlendi. Örnek vermek gerekirse; biz Nisan ayında 9 metreküp faturalandırmışız ama asıl kullanım 12 metreküp. Çünkü biz geçen yılın aynı ayına göre fiyatlandırmışız. Evde kalındığı için ve koronavirüs etkisiyle kullanımda bir artma olmuş. Buradan 3 metreküp fazlamız var. Mayıs ayında da 3 metreküp fazlamız var, oldu 6 metreküp. Geçen yıl Haziran'da 9 kullanıldıysa bu yıl 12 kullanılıyor. 6 da geçen aylardan alacak var; 18 metreküp. Dolayısıyla sanki fatura geçen ayın iki katı gibi ya da Mayıs ayının iki katı gelmiş gibi bir algı oluşuyor bazı abonelerde. Şu anda gerçek faturalandırmaya geçmiş bulunuyoruz. Suyu KOSKİ olarak 2019 yılı rakamlarından fiyatlandırıyoruz. 2020 sonuna kadar bir artış yapmayı planlamıyoruz. 2019 yılındaki fiyatlarla, uygulamanın tahakkuk oranlarını çarptığımızda aylık 5 milyon lira gibi bir indirim yapmış oluyoruz ve bu da yıllık 60 milyon liralık hemşehrilerimize bir destek demektir. Konya Büyükşehir olarak aslında hemşehrilerimize pandemiden dolayı 60 milyon liralık ilave bir destekte bulunmuş oluyoruz. Sosyal yardımlarla birlikte sadece Konya Büyükşehir'in yaptıkları 100 milyon liraya yaklaşmış oldu. Bir sorun varsa vatandaşlarımız gelsin düzeltelim, kimse endişe etmesin. Bırakın 1 metreküp suyu, 1 litre su fazla para almak gibi bir derdimiz yok" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Ekonomi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Ekonomi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Ekonomi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Ekonomi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Leyla Güven Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Demet Evgar Türkan Şoray Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Başkan Altay: "Sosyal destekler ve koordinasyonda örnek olduk" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 12:43:51. #1.15#
title