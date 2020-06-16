Başkan Altay: Sosyal Destekler ve Koordinasyonda Örnek Olduk
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Başkan Altay: Sosyal Destekler ve Koordinasyonda Örnek Olduk

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ilk toplantısı Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirildi.

Başkan Altay: Sosyal Destekler ve Koordinasyonda Örnek Olduk
16.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:39

Meclis toplantısına başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs sürecinde özellikle sosyal desteğe başvuru yapanların tamamına Büyükşehir'in yardım elinin ulaştırılması, esnaf destekleri ve Konya'nın merkezi hükümetle en iyi şekilde koordine olması bakımından süreci başarıyla yürüttüklerini ifade etti.

HASTANELERDEKİ DOLULUK ORANLARI KRİZ OLACAK BİR NOKTADA DEĞİL

Son günlerde Konya'daki vaka sayılarına ilişkin söylentilerin dolaştığını kaydeden Başkan Altay, "Sayılarda bir artış olduğu doğru. Türkiye'de sayılar 800'lere inmişti, bin 500'lere geri geldi. Bizdeki sayı da ona göre arttı. Ama şu anda doluluk oranlarıyla ilgili bir kriz olacak noktada değiliz. Maske takma ve sosyal mesafe konusunda sorun yaşıyoruz. Bu hızla giderse bir tehlike var gibi görünüyor. İyi tarafı şu; hastalık tanısı konanların belirtileri çok düşük. İnsanlar ayakta geçiriyor genelde. Onun için yoğun bakım ve entübe sayılarında bir artış yok. Ama süreci doğru yönetmek gerekiyor. Şöyle bir algı oluşturmamak lazım: Konya'da yer yerinden oynuyor. Salgın aldı başını gidiyor… Öyle bir şey yok. Ama her şey bitti, normale döndük algısı da oluşturmamak gerekiyor. Bu da yanlış. İkisinin arasında bir yerdeyiz. Onun için kurallara mutlaka uymak gerekiyor. Belli bir değeri aştıktan sonra yeniden sokağa çıkma yasağı, yeniden başka kurallar getirilebilir. Bunu da hiç birimiz arzu etmiyoruz." dedi.

SU FİYATLARINI 2019 RAKAMLARINA ÇEKEREK HEMŞEHRİLERİMİZE YILLIK 60 MİLYON LİRA KATKI SAĞLADIK

Su faturaları ile ilgili konuyu da değerlendiren Başkan Altay, "Evde kalındığı için ve koronavirüsün etkisiyle kullanımda bir artış oldu. Artış olmasına rağmen faturalar Nisan ve Mayıs aylarında tahmini okuma ile bir önceki yılın aynı ayındaki kullanımına göre belirlendi. Örnek vermek gerekirse; biz Nisan ayında 9 metreküp faturalandırmışız ama asıl kullanım 12 metreküp. Çünkü biz geçen yılın aynı ayına göre fiyatlandırmışız. Evde kalındığı için ve koronavirüs etkisiyle kullanımda bir artma olmuş. Buradan 3 metreküp fazlamız var. Mayıs ayında da 3 metreküp fazlamız var, oldu 6 metreküp. Geçen yıl Haziran'da 9 kullanıldıysa bu yıl 12 kullanılıyor. 6 da geçen aylardan alacak var; 18 metreküp. Dolayısıyla sanki fatura geçen ayın iki katı gibi ya da Mayıs ayının iki katı gelmiş gibi bir algı oluşuyor bazı abonelerde. Şu anda gerçek faturalandırmaya geçmiş bulunuyoruz. Suyu KOSKİ olarak 2019 yılı rakamlarından fiyatlandırıyoruz. 2020 sonuna kadar bir artış yapmayı planlamıyoruz. 2019 yılındaki fiyatlarla, uygulamanın tahakkuk oranlarını çarptığımızda aylık 5 milyon lira gibi bir indirim yapmış oluyoruz ve bu da yıllık 60 milyon liralık hemşehrilerimize bir destek demektir. Konya Büyükşehir olarak aslında hemşehrilerimize pandemiden dolayı 60 milyon liralık ilave bir destekte bulunmuş oluyoruz. Sosyal yardımlarla birlikte sadece Konya Büyükşehir'in yaptıkları 100 milyon liraya yaklaşmış oldu. Bir sorun varsa vatandaşlarımız gelsin düzeltelim, kimse endişe etmesin. Bırakın 1 metreküp suyu, 1 litre su fazla para almak gibi bir derdimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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