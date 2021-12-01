Başkan Altay: "Sille'deki cephanelik taşınıyor" - Haberler
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Başkan Altay: "Sille'deki cephanelik taşınıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sille'de bulunan cephaneliği şehir merkezinden uzak bir alana taşıma çalışmalarını başlattı.

ÇUMRA, KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Sille'de bulunan cephaneliği şehir merkezinden uzak bir alana taşıma çalışmalarını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin Kuzey Batı kısmında bulunan ve Cephanelik olarak bilinen 47. Mühimmat Bölük Komutanlığı'nı Çumra ilçesine taşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezine çok yakın bir alanda bulunan cephaneliği yerleşim yerlerinden uzak bir alana taşıma çalışmalarını başlattıklarının müjdesini verdi. Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi'nde 8 milyon metrekarelik arazi üzerinde kurulacak yeni cephaneliğin yapımına başladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeni tip mühimmatını depolayabileceği standartta modern bir tesis inşa ediyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Altay, Çumra'da yapımına başlanan yeni cephaneliğin 254 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi. - KONYA

Başkan Altay: Sille'deki cephanelik taşınıyor

Başkan Altay: Sille'deki cephanelik taşınıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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