Başkan Altay Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Altay Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti

Başkan Altay Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram ve Karatay Muhtarlar Derneği'nin ardından Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret ederek şehre birlikte katkı sağlamak için istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram ve Karatay Muhtarlar Derneği'nin ardından Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret ederek şehre birlikte katkı sağlamak için istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Meram ve Karatay Muhtarlar Derneği'nin ardından Selçuklu Muhtarlar Derneği'nde Başkan Mustafa Avcıoğlu ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Altay, şehri yönetirken en önemli destekçilerinin muhtarlar olduğunu söyledi. Şehre birlikte katkı sağlamak için istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, özellikle pandemi döneminde gösterdikleri gayretlerden dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da ziyaret dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, muhtarlar olarak her zaman yanında olduklarını söyledi. - KONYA

Başkan Altay Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Meral Kaplan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Ali Tandoğan Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Altay Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:31:17. #1.14#

title