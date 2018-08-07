Başkan Altay: "Şehir İstişareleri Hizmet Planlamasında Yol Gösteriyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Mustafa Avcıoğlu ve muhtarlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve dernek üyesi muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Altay, şehir istişarelerinin hizmet planlamasında yol gösterdiğini söyledi. Muhtarların kamu yönetiminde çok önemli bir rol üstlendiğini aktaran Altay, "Selçuklu ilçemizin mahalle muhtarları olarak aranızdaki dayanışma, bizler ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki diyaloğunuz ve elbette mahalle sakinleriniz arasındaki bütünleşmeniz bugüne kadar hep güzel hizmetlere vesile oldu. Ben bu vesileyle bütün muhtarlarımıza şehrimize yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu ilçesindeki muhtarlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, yaptıkları hizmetlerde kendilerine her zaman destek olan muhtarlara teşekkür etti.

Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Altay ve Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. - KONYA