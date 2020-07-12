Başkan Altay, Rusya belediyelerine Türkiye'nin pandemi mücadelesini anlattı Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rusya Şehirler Birliği'ne yönelik video konferans ile düzenlenen programda Türkiye'deki belediyelerin pandemi ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rusya Şehirler Birliği'ne yönelik video konferans ile düzenlenen programda Türkiye'deki belediyelerin pandemi ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB'nin Rusya Şehirler Birliği'ne yönelik düzenlediği "Türkiye'deki Belediyelerin Covid-19 Salgını ile Mücadele Yöntemleri" konulu programda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Altay, Türkiye'nin pandemi sürecinde çok önemli bir başarı elde ettiğinin altını çizdi. Bu başarıda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıl boyunca özellikle sağlık altyapısına yaptığı güçlü yatırımların etken olduğunu ifade eden Başkan Altay, ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da ilk günden itibaren Türkiye kamuoyuyla süreci şeffaf bir şekilde paylaşmasının kamuoyunda güven duygusunun oluşmasında çok önemli bir başlangıç teşkil ettiğini aktardı. Türkiye'nin sosyal yardımlar konusunda da özellikle iş yeri kapananlar, bir şekilde işten ayrılmak zorunda kalanlar ya da çalışamayanlarla ilgili birçok paket açıklayarak, herkesin evine çalışsa da çalışmasa da asgari geçim standardında bir gelir girmesi için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Başkan Altay, "Bunun için çok büyük bütçeler ayrıldı. Ayrıca Türkiye sadece kendisiyle ilgili konularda değil, dünyanın 138 ülkesine de insani yardımda bulundu. Amerika'dan Afrika ülkelerine kadar birçok ülkeye bu konuda destek oldu. Ayrıca ihtiyacımız olan özellikle solunum cihazı ve ilaçların Türkiye'de yerli imkanlarla üretilmesi konusunda da çok önemli bir çalışma yürütüldü. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde iki aylık en büyük sorunun yaşandığı dönemde Türkiye süreci çok başarıyla yürütmüştür. Bizler de Türkiye'deki belediyeler olarak hükümetimizle işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın bu süreci en sorunsuz şekilde atlatması için çalışmalar yürütüyoruz. Dünya bunu da aşacak, inşallah eski günlere geri döneceğiz. Türkiye ve Rusya geçmişten gelen iyi ilişkilerini son dönemde artırarak devam ettiriyor. Bu süreçte TDBB olarak Rusya'daki belediyelerle ilişkilerimizi artırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak suyla ilgili yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Altay şöyle devam etti: "Özellikle son dönemde su kullanımının artmasından dolayı ve vatandaşın ekonomik gelirindeki azalmadan dolayı 2020 yılı başında yapmış olduğumuz tüm zamları iptal ederek 2019 fiyatlarına geri döndük. Bu sadece Konya'da vatandaşa 20 milyon dolarlık ciddi bir bütçe sağlamış oldu. Ayrıca ne sebeple olursa olsun vatandaşın bu dönemde su kullanımını engelleyecek işlemleri tamamen terk ettik. Türkiye'de genelgeyle kapatılan özellikle berberler, restoranlar, kafeler gibi bazı meslek grupları oldu. Buradaki işletme sahiplerimizin evlerinde kullandığı suları da ücretsiz hale getirdik. Ayrıca iş yeri kapanmasa da sürekli zarar eden tüm esnafımızın iş yerlerinde de sularını iki ay boyunca ücretsiz hale getirdik. Faturalarında taksitlendirmeler yapıyoruz. Yine tüm abonelik işlemlerinin, açma kapama dahil internet üzerinden belediyemize gelmeden yürütmesiyle ilgili dijital altyapıyı da oluşturarak vatandaşların bu salgın döneminde sokağa çıkmadan işlemlerimi oluşturmalarını sağladık. Böylece Konya'da elhamdülillah herhangi bir sorun yaşamadan süreç tamamlandı. Bugünden itibaren de yavaş yavaş normale dönmeyle ilgili süreci takip ediyoruz. Umuyorum ki dünya tekrar böyle bir salgınla karşı karşıya kalmaz ve hayat bir an önce normale döner. Biz de belediyecilikte önceliğimizi hizmet verecek şekilde yürütürüz."

Başkan Altay, konuşmasının sonunda, TDBB olarak Rusya belediyeleri ile her zaman işbirliğine ve bilgi paylaşımına açık olduklarını söyledi. Toplantıda TDBB'ye üye belediyeler de pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA