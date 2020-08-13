Başkan Altay otobüs durağındaki ekrandan canlı bağlandı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen konularına dikkat çekmek amacıyla daha önce görülmemiş sürpriz bir uygulamaya imza attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı günden itibaren dezenfeksiyon ve toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde vaka sayısında artış yaşanan şehirde örnek bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Şehir merkezinde Alaaddin Tepesi civarında yoğun olarak kullanılan bir otobüs durağındaki dijital ekran üzerinden canlı bağlantı yapan Başkan Altay, durakta bekleyen ve o civardan geçen Konyalılara seslenerek maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. Maske takmayan veya maskeyi uygun şekilde kullanmayan vatandaşları uyaran Başkan Altay, koronavirüse karşı hep birlikte daha duyarlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Başkan Altay'ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken uygulamayı beğendiklerini ve maske-sosyal mesafe kuralına riayet edeceklerini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler