Başkan Altay: "Muhtarlar mahallelerdeki gözümüz kulağımızdır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen "Konya Buluşması" programları kapsamında Karapınar muhtarlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen "Konya Buluşması" programları kapsamında Karapınar muhtarlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 31 ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik düzenlediği "Konya Buluşması" Karapınar muhtarlarının katılımıyla devam etti. Karapınarlı muhtarlarla Konya Panorama Müzesi'nde bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız. Şehrimizin gelişimine birlikte katkı sağlıyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Türkiye'ye, Konya'ya Karapınar'a çok fazla hizmeti olduğunu belirten Başkan Altay, "Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her işimizin de arkasında. Konya, bugün birçok işi başarabiliyorsa, çok önemli bir süreci yürütebiliyorsa başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hemşehrimiz olan bakanımızın da bunda katkısı çok büyük" ifadelerini kullandı.

Karapınar'a otopark, mahalle yolları, Millet Bahçesi, yüzme havuzu gibi birçok hizmetin kazandırıldığını kaydeden Başkan Altay, "Karapınar'ın atık su arıtma tesisi yoktu. Onu da yapmak bize nasip oldu. Şimdi Meke Gölü'yle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Karapınarımıza da hizmet ediyoruz. Sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve Karapınar Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Sağlık da katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki tüm muhtarlara şehir merkezinde programlar düzenlemeye devam edecek. Ayrıca merkezdeki muhtarlar da Beyşehir ve Akşehir ilçelerini ziyaret edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı