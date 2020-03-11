Başkan Altay mezun olduğu lisede anılarını tazeledi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllar önce mezun olduğu Konya Lisesi'nde öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllar önce mezun olduğu Konya Lisesi'nde öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek anılarını tazeledi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezun olduğu Konya (Gazi) Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Zübeyir Yavuz ve idarecilerle birlikte sınıfları ziyaret ederek ders işleyen öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, yıllar önce oturduğu sıralara yeniden oturarak anılarını tazeledi. Başkan Altay, öğrencilerle sohbet ederek tecrübelerini de paylaştı. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşerek sohbet eden Başkan Altay, okula spor salonu yapacaklarının müjdesini verdi.



"Konya Lisesi, Konya'nın en önemli markalarından"



Konya Lisesi'nde geçirdiği günleri gururla anlattıklarını ifade eden Başkan Altay, "Bu okuldan mezun olmak bizim için çok önemli. Hep iyi anılarımız oldu. Hocalarımızın üzerimizde çok emeği var. Bugün sizin de öğrencileriniz üzerinizde çok emeğiniz var. Allah hepinizden razı olsun. Bu okul şehrimizde önemli bir temsil görevi yapıyor aslında. Çünkü ülkemizde 100 yılı geçmiş bir zamanda eğitime aralıksız devam eden çok fazla eğitim yuvası kalmadı. Konya Lisesi bu açıdan Konya'nın en önemli markalarından birisi" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA