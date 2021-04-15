Başkan Altay Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi
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Başkan Altay Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Altay Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel bölgesinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel bölgesinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın çekim merkezlerinden olan Meram'da Çamlıbel Çevre Düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öncelikle bölgedeki binaların kamulaştırma süreçlerinin tamamlandığını ve çevreye rahatsızlık veren alanlarda yıkımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Altay, "Şimdi Tavus Baba Türbesi etrafında bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Öncelikle fore kazıklarla hem tarihi Tavus Baba Camisi'nin hem de yapacağımız imalatların güvenliğini sağladık. Şu anda üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle Konyalıların Meram Son Durak olarak bildiği tarihi köprü alanında genel bir düzenleme çalışması tamamlanmış olacak. Böylece Konya'ya gelenleri şehre yakışır bir şekilde karşılamayı arzu ediyoruz" dedi.

Yapılan çalışmaların ardından bölgenin çay içme alanları, yürüyüş yolları, çiçek bahçeleriyle yeniden bir cazibe alanına dönüşeceğini belirten Başkan Altay, "Ramazan Bayramı'ndan sonra hizmete girmesini planladığımız yer altı katlı otoparkımızla birlikte inşallah Meram'da çok önemli bir dönüşümü bu yılın sonunda tamamlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

Başkan Altay Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi
Başkan Altay Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi
Başkan Altay Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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