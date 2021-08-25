Malazgirt Milletimizin Kutlu Yürüyüşünün Adıdır

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü mesajı şöyledir: "Bizlere Anadolu'nun kapılarını açan, bu mukaddes toprakları yurt edinmemizi sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümündeyiz.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü mesajı şöyledir:

"Bizlere Anadolu'nun kapılarını açan, bu mukaddes toprakları yurt edinmemizi sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümündeyiz.

26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan, iman ve inançla harmanlanan yüreği; benzersiz taktik dehası ve kahraman askerleriyle, kibirli ve sayıca üstün Bizans ordularını mağlup ederek mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır.

Malazgirt'te zafer, toplu vuran inançlı yüreklerin cesur mücadelesi ile kazanılmıştır. Malazgirt, hiçbir gücün, bir ve beraber oldukça bu milleti alt edemeyeceği hakikatinin ispatıdır. Malazgirt'te sadece Türkler değil, bugünkü Türkiye'nin omurgasını oluşturan tüm Müslüman halklar omuz omuza savaşmışlardır.

Bu eşsiz zafer; Malazgirt'ten Konya'ya, Konya'dan Bursa, Edirne ve nihayetinde İstanbul'a ulaşan yolculuğun başlangıç noktasıdır. 26 Ağustos 1071, şanlı bir milletin dünya hakimiyetine uzanan kutlu yürüyüşünün miladıdır. O yürüyüşün ilk nüvelerinden biri de Konya'nın Selçuklu başkenti olmasıdır.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimizi girdiği her mücadelede zafere ulaştıracak olan yine yüreğimizde yanan bu Malazgirt ateşi olacaktır. Şanlı Malazgirt Zaferi bu bakımdan bizlere en büyük mirastır.

Sultan Alparslan'ı ve kahraman askerlerini rahmetle, şükranla yad ediyorum. Adalet ve merhametle cihana hükmeden bin yıllık bu kutlu devlet için can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Mekanları cennet, mevkileri ali olsun. "

Kaynak: Habermetre