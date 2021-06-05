Başkan Altay Lgs'ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi
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Başkan Altay Lgs'ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi

Başkan Altay Lgs'ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Tüm öğrencilerin emek verdikleri, alın teri döktükleri uzun bir süreçten sonra emeklerinin karşılığını alacakları neticeler elde etmesini dileyen Başkan Altay, "Ülkemiz ve şehrimiz gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Onların bizim gözümüzdeki değeri herhangi bir sınav ile ölçülemeyecek kadar değerlidir. Sonuç ne olursa olsun çocuklarımız ellerinden gelenin en iyisini yaparak yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanmaya devam edecektir. Öğrencilerimiz için emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Maddi manevi destekleriyle, nice emek ve fedakarlıklarıyla çocuklarımızı yetiştiren ailelere de selamlarımı iletiyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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