Başkan Altay: "Kudüs Bizimdir ve Bu Canlar Bu Bedende Kaldığı Sürece Müslümanların Kalacaktır"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun düzenlediği "Büyük Kudüs Gecesi" etkinliğiyle ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı protesto edildi, Filistin'e olan destek yinelendi.



Selçuklu Belediyesi ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından "Büyük Kudüs Gecesi" düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen programda Amerika'nın Kudüs kararı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, sinevizyon gösterisi, konuşmalar ve Filistin ezgileri dinletisi yapıldı. Geceye konuşmacı Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun yanı sıra Grup Genç ve Sanatçı Ömer Karaoğlu katıldı. Gecede Sultan Abdülhamid Han'ın canlandırıldığı gösteri büyük beğeni toplarken, eğitim için Konya'ya gelen Filistinli öğrenci Halid Avivi'nin yaptığı konuşma salondan alkış aldı.



"Kudüs ebediyen Müslümanların kalacaktır"



Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşuyla dünyanın beşten büyük olduğunu ortaya koyduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Kudüs sıradan şehirlerden biri değil. Müslümanlar için Kudüs hasrettir, ecdadın mirasıdır. İsra'nın durağı, miracın basamağıdır. Kudüs, ilk kıble ve peygamberler şehridir. Kudüs, Müslümanların namusudur ve hamdolsun, tüm Müslümanlar bunun bilincindedir. Konya'dan tüm Dünya'ya sesleniyoruz, 'Kudüs bizimdir ve bu canlar bu bedende kaldığı sürece Müslümanların kalacaktır" ifadelerini kullandı. Altay ayrıca; Konya ve Konyalının bu davaya sahip çıktığını ve Müslüman coğrafyasında nerede bir acı olsa bunu yüreklerinde hissettiklerini ifade etti. Tüm Dünya'ya "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunun ümmet için bir örnek olduğunun altını çizen Başkan Altay "Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle ABD'nin kararına karşı Türkiye'nin verdiği tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi. Bu azmin ve inancın zaferidir. Müslümanlar bir olursak, diri olursak bizi hiçbir güç mağlup edemeyecektir" dedi.



Konya'nın tarihi görevini yerine getirdiğini söyleyen Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu İcra Heyeti Başkanı Muhsin Görgülügil, "Mazlumların başı derde girdiğinde yine Konyalılar mağdurların sıkıntılarını paylaşıyor. Kudüs Müslümanların ilk kıblesi ve kırmızı çizgisidir. İsrail'in zulüm yapmayı ve öldürmeyi iyi bilir. Çoluk çocuk demeden her türlü işkenceyi reva görürsün. Osmanlıların torunları olarak Konya'dan haykırıyoruz: Bundan sonra sana o toprakları yaşanmaz hale getireceğiz" şeklinde konuştu.



Kudüs için düzenlenen gecenin anlamlı ve özel olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, "Aslında söylenebilecek en kısa ve anlamlı söz Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.



Milletvekili Erdoğan: "Vakit mazlumlar için ayağa kalkma vaktidir"



Kudüs konusunda emperyalist güçlerin kirli oyunlarına alet olan Müslüman ülkelerin yer almasının üzüntü verici olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ise, "Kardeş İslam ülkelerini bırakıp emperyalist güçleri kendilerine dost edinenler, onların amaçlarına hizmet etmek uğruna Filistin davasını sahipsiz bırakan, sıratı mustakimden şaşanlar hesaplaşma gününde ilahi huzura nasıl varacaklar. Kudüs gibi bir kutsal mücadelede kimin dost kimin düşman olduğu artık ortaya çıkmıştır. Kudüs bir ümmetin özgürlük mücadelesidir" dedi.



Dünya düzeninde artık her isteneni yapan eski Türkiye'nin olmadığını ifade eden Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu, "Özellikle Amerika sürekli içimizi karıştırıyor ve sürekli Türkiye'ye ihanet etmişleri yediriyor, içiriyor ve barındırıyor. Bize en sonunda vize koydular. Aman da umurumuzda. Biz de vize koyduk mu? Geçmişte kim yapabilirdi bunu? Baş üstüne çekerdik. Artık istediğini yapalım diyen bir millet yok. Biz diyoruz Selçukluyuz, biz diyoruz Gazneliyiz, biz diyoruz Osmanlıyız, Hun İmparatorluğuyuz, Göktürk İmparatorluğuyuz. Artık meydan okuyoruz" dedi. "Büyük Kudüs Gecesi" İslam aleminin birlik ve beraberliği ve Kudüs için yapılan dua ile son buldu.



Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, Leyla Şahin Usta, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları yöneticileri, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgüligil, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA